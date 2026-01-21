物価高や医療費負担、業界不振──仕事があっても生活は追いつかない。各地で人が殺到する炊き出しの現場から、日本で静かに広がる「見えない貧困」の実態を追った。◆普通のサラリーマンが炊き出しに並んだ日2025年の年末、吐く息が白くなる寒空の下、都内の公園で行われた食料配布の会場には、開始前から敷地の外まで列が伸びていた。防寒着に身を包んだ人々の服装はまちまちで、作業着姿の中年男性の隣にスーツ姿の高齢男性が