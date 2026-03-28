「2026年から独身税が始まる」という情報がSNSなどでにわかに広がっている。しかし実際には、独身者だけを対象とした新しい税金が創設されるわけではない。2026年4月から始まるのは「子ども・子育て支援金制度」と呼ばれる仕組みである。 少子化対策の財源を社会全体で負担する制度だが、なぜ“独身税”と呼ばれるのか。税理士の視点から制度の仕組みと論点を整理する。（税理士・亀田敬亨 内外タイムス） 公的医療保険料に上乗