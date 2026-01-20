ロッテは1月27日から、昨年発売時には即完売した「生雪見だいふく」を、今年も発売する。価格はオープン（想定小売価格200円前後／税込み）。「生雪見だいふく」は、たっぷりのふわふわクリームを、伸びのあるもちもちの薄いおもちで包んだ生菓子タイプのクリーム大福。アイス「雪見だいふく」の出来立てを想起させるやわらかさを、チルドスイーツで表現した。発売地区は全国で、スーパーマーケットやドラッグストアなどで取り扱う