◆プロボクシング▽７１・０キロ契約６回戦〇赤井英五郎（１回ＴＫＯ）ベー・ドンミン●（１月１７日、東京・後楽園ホール）元プロボクサーで俳優の赤井英和（６６）の長男・赤井英五郎（３１）＝帝拳＝がベー・ドンミン（２９）＝韓国＝に１回２分３秒ＴＫＯ勝ち。昨年２月に２回ＴＫＯ負けを喫して以来１１か月ぶりの再起戦を白星で飾り、Ｂ級（６回戦）２勝目を挙げてＡ級（８回戦以上）昇格を決めた。戦績は赤井が６勝（