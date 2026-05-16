新学期が始まって1カ月ほど経つ5月は、子どもにとって心や体の疲れが出やすい時期だ。新しい環境に慣れようと頑張ってきた反動で、ゴールデンウィーク明けをきっかけに学校に行けなくなる子どもも少なくない。だるさややる気が出ないといった状態が続くこともある。こうした状況は、今では特別なことではない。文部科学省の調査では2024年度に不登校となった小中学生は35万3970人と過去最多になり、12年連続で増えている。このよう