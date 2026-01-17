アメリカ・ニューヨークにある「ポケットモンスター」のグッズショップに銃を持った強盗が押し入り、総額1580万円相当のポケモンカードなどが奪われました。アメリカメディアによりますと、ニューヨーク・マンハッタンにある「ポケットモンスター」のトレーディングカードなどを販売する店に14日、全身黒ずくめの男3人組が押し入りました。3人組は店員らに銃を突きつけて脅し、ハンマーでガラスケースを壊してポケモンカードや現金