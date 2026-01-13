2月1日に開催される「第74回別府大分毎日マラソン」の招待選手が13日発表され、箱根駅伝で日本中を沸かせた青山学院大学の黒田朝日選手がエントリーされました。 【写真を見る】箱根の英雄・黒田朝日が別大毎日マラソン参戦へ学生記録保持者の走りに注目 黒田選手はマラソンの日本学生記録保持者であり、今年の箱根駅伝でも「山上り」の5区で区間新記録を樹立したばかりの学生最強ランナーです。 箱根で見せた圧