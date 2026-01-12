プロの試合中に…エキシビションの子供たちがエキサイトプロアイスホッケーの試合が行われているアリーナで、8歳以下の子どもたちが相手に馬乗りになって殴りつける大乱闘を展開し、物議をかもしている。「まるで映画だ」「冗談だろ」と海外で驚きの声が上がった。この事件は10日（日本時間11日）に米ペンシルベニア州ハーシーで行われたAHL（NHLの2部相当）で、ピリオド間のインターバルに発生した。1万554人が集まったスタン