プロの試合中に…エキシビションの子供たちがエキサイト

プロアイスホッケーの試合が行われているアリーナで、8歳以下の子どもたちが相手に馬乗りになって殴りつける大乱闘を展開し、物議をかもしている。「まるで映画だ」「冗談だろ」と海外で驚きの声が上がった。

この事件は10日（日本時間11日）に米ペンシルベニア州ハーシーで行われたAHL（NHLの2部相当）で、ピリオド間のインターバルに発生した。1万554人が集まったスタンドを前に、子どもたちのチームがエキシビションマッチ。この中でコーナーで1対1の乱闘が発生。選手が相手を馬乗りになって殴りつけていると、他の選手も次々に加勢して大乱闘に。ポジションを離れたGKまで体当たりして参戦する事態に発展した。

米メディア「FOX43」によれば、この試合は「セントラル・ペン・パンサーズ・ユースアイスホッケークラブ」の選手たちが2チームに分かれて行ったもので、乱闘の経緯は明らかにされていない。またアトランティック・アマチュア・ホッケー協会（AAHA）広報担当者はこれが仕組まれた乱闘事件であると認識しており、関係者は懲戒処分を受けると述べたという。

アリーナは満員の観衆を飲み込んでいたため、X上にも動画が次々に拡散。米ファンの間でも「これは明らかに仕組まれているな」「冗談だろ」「まるで映画だ」「これが本当なんてマジかよ」「言葉が出ない」「こんなことが許されるのか？」と驚きの声が上がっている。

米スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」によると、この試合に参加した選手は8歳以下。また場所を提供したハーシー・ベアーズはこの乱闘について「若い選手たちにプロの環境でホッケーを体験する機会を提供できることを誇りに思います。同時に、参加者を危険にさらすような行為を支持したり、容認することはできません」という声明を発表している。



