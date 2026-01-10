浙江農林大学・東湖キャンパスの裏山では最近、「ロープをしっかりつかんで！足元に注意して！」といった大きな声が飛び交い、活気にあふれている。中国新聞網が伝えた。浙江農林大学では全学部を対象とし、2025年度入学新生全員が参加する「ジャングルクロッシング」実習授業が行われている。そして学生延べ約6000人の体育の授業が運動場から大自然広がる山に移された。なぜ、山で体育の授業が行われているのだろうか？浙江農林大