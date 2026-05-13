「ＤｅＮＡ−中日」（１３日、横浜スタジアム）１２日に発表された２対１の電撃トレードから一夜明けても、球場周辺ではソフトバンクへ移籍した山本祐大捕手との別れを惜しむＤｅＮＡファンの姿があった。横浜スタジアムの最寄り駅のＪＲ関内駅では、ベイスターズのユニホームを着た山本祐大のパネルを撮影するファンが多数いた。ＤｅＮＡファンから愛された選手であることを証明するシーンだった。球場内では「山本祐大プ