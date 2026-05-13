ＮＨＫＥテレ「みいつけた！」でサボさんの声を担当する俳優の佐藤貴史が１３日、Ｘを更新。サバンナ・高橋茂雄がコッシーの声を継続するというネット記事を添付し、反応した。高橋は、以前番組で共演していた中山功太に不快な思いをさせたとしてＸで謝罪。中山も高橋に対して「いじめられていたという表現は完全に不適切だった」などとして、高橋に謝罪した。高橋は、Ｅテレ「みいつけた！」のコッシーの声を長年担当。子ど