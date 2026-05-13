Ｊ１千葉は１３日、千葉市内で鹿島戦（１７日・フクアリ）に向けた調整を行った。６月１３日の「ＪリーグオールスターＤＡＺＮカップ」の投票結果が１２日に発表され、千葉からはクラブ内得票１位で１７歳の現役高校生アタッカー、ＭＦ姫野誠が選出された。同日夕方に大久保裕樹テクニカルダイレクターから連絡を受けたといい「ファンの人が選んでくれたのでうれしいです。ありがとうございます」と笑顔を見せた。今回のオー