12日夕方、大分県別府市の県道で路線バスと普通乗用車が正面衝突する事故がありました。 5人がけがをして病院に搬送されましたがいずれも命に別条はありません。 ◆TOS山路謙成アナウンサー 「路線バスと普通乗用車が正面衝突する事故があった。両車両とも前方部分が大きく破損し中がむき出しの状態」 事故があったのは別府市野田の県道218号です。警察によりますと12日午後6時ごろ、亀川方面に向かって走っていた路線