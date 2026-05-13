元「KAT−TUN」でタレントの中丸雄一（42）が13日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、自宅について語った。家に対する不安についてのトークで、中丸は「ないですね。セキュリティーがという意味ではないですね」と明かした。その理由も説明した。「スマートホーム化していまして。ドアに装置を付けているんで、ドアの（鍵の）閉め忘れとかも、自動で鍵がかかったり」。最先端の技術を駆使し、セキュ