業績を偽って投資会社に会社の買収を持ちかけ、およそ16億円をだまし取ったとして医療コンサルタント会社の元社長の男が逮捕されました。警視庁によりますと、医療コンサルタント会社、「MTU」の元社長・原拓也容疑者は、2024年から去年にかけて、都内の投資会社に対し、「自社のサービスはおよそ50の医療機関に導入されている」などとウソを言って買収を持ちかけ、およそ16億3000万円をだまし取った疑いがもたれています。原容疑