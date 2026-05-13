女優のチョン・ヨンジュが、ADHD（注意欠如・多動症）と診断された息子を育てる中で経験した、壮絶な子育ての苦労を打ち明けた。最近、YouTubeチャンネル『お隣夫婦 ソ・ヒョンチョル＆チョン・ジェウン』（原題）に出演したチョン・ヨンジュは、“歴代級のいたずらっ子”だった息子とのエピソードを語った。【注目】発達障害を持つ息子の前で暴行され死去…韓国映画監督チョン・ヨンジュは、「幼い頃は、自分もケガをするし周りも