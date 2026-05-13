大統領執務室でのトランプ米大統領＝4月18日/Julia Demaree Nikhinson/AP/File（CNN）SSRSが実施したCNNの新たな世論調査によると、共和党支持者の過半数を含む米国民の77%がトランプ米大統領の政策によって自分たちの地域社会の生活費が上がったと答えた。およそ3分の2はトランプ氏の政策によって自国の経済状況が悪化したと考えている。経済運営に対する支持率は30%と、同氏の在任中で過去最低となった。米国経済への見方は、新