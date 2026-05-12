11日、フジテレビは夏恒例の大型特番「FNS27時間テレビ」の放送を今年も断念したとスポーツニッポンが報道した。 「FNS27時間テレビ」は1987年から放送されている大型生放送番組。放送開始以来、新型コロナウイルスの流行期（2020年～2022年）を除いて毎年放送されていたが、2025年にはいわゆる「フジテレビ問題」によるスポンサー離れの影響で放送が中止。2026年も引き続き放送しないことが決まったという。