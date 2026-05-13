面識のある小学生の女の子に首を締め付ける暴行を加えたとして、本籍が宮崎市の男(38)が逮捕されました。男は、同日同時間帯に女の子の母親(30代)にも暴行を加えケガをさせたとして、傷害の罪で起訴されています。暴行の疑いで再逮捕されたのは、本籍が宮崎市で住居不定の建設業小玉悠太郎容疑者(38)です。警察によりますと小玉容疑者は、4月5日の午前2時頃から午前5時半頃までの間に面識のある県内の小学生の女の子に、首を