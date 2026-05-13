5月13日までに、アイドルグループSnowManの目黒蓮が、グローバル・メンズファッション＆ライフスタイル誌『GQ JAPAN』の公式SNSに登場。全身『FENDI（フェンディ）』のコーディネートを披露し、その姿に騒然となっている。同アカウントでは、目黒のインタビュー動画が投稿された。少し伸びた長い髪をスッキリとスタイリングし、全身フェンディの衣装に身を包んだ上品な装いを見せた。「目黒さんは、2024年2月に『FENDI』のジ