東京・目黒区の認可保育園で、複数の保育士が園に預けられた乳児に対し、牛乳パックのおもちゃで殴る、無理やり手を引っ張るなどの不適切保育を行っていたことがわかりました。目黒区によりますと、区内にある私立の認可保育園で去年10月、園に預けられた乳児が保育中に右足の甲を捻挫する事故がありました。室内のカメラ映像を確認したところ、乳児クラスのサポートに入っていた保育士がこの園児の両肩をおさえて無理やり座らせる