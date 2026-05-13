今日13日は、北〜西日本のあちらこちらでゲリラ雷雨が発生しています。このあと夜遅くにかけて大気の状態が非常に不安定なため、山沿いだけでなく都市部も含め、急な強い雨や落雷、ひょう、激しい突風に注意が必要です。明日14日も午後を中心にゲリラ雷雨となる所があるでしょう。北〜西日本のあちらこちらでゲリラ雷雨発生中冒頭の写真は、今日13日正午すぎに兵庫県宝塚市で撮影された「雨柱」です。写真の右奥の真っ黒な雲から、