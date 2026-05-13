『ペットロス』になっているときの症状5選 愛するペットを失った深い悲しみによって、精神的、または身体的に不調が出る状態を『ペットロス』と言います。では、具体的にペットロスになっているとき、どのような症状が現れるのでしょうか。 1.無気力状態や食欲不振に陥る 愛するペットを失った悲しみに押しつぶされそうになり、「何もしたくない」「外に出たくない」「誰とも会いたくない」と無気力に陥ってしまう人は