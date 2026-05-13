人気女性グループの歌手が、運転免許証の写真を公開した。１３日までに自身のインスタグラムを更新し「２１歳の抱負叶えてきました！」とつづり、取得した運転免許証の顔写真をアップしたのは、６人組ボーカルグループ「ＬｉｔｔｌｅＧｌｅｅＭｏｎｓｔｅｒ」のミカ。アディダスのジャージー姿でにっこりとほほえんだ。自然なスマイル！フォロワーは「えええ可愛い！！！！おめでとう！！」「というかさ、写真かわいすぎ