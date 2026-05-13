世界最大級のデジタルスポーツプラットフォームを運営するファナティックスジャパンは１３日、１５日から「大谷翔平×高崎だるま」の申し込み受け付けをＭＬＢ公式オンラインショップで開始することを発表した。ついにドジャース・大谷翔平投手（３１）がだるまになる。大谷が切り拓く道と、日本の伝統工芸品「高崎だるま」が受け継ぐ「七転八起」の教え。時代を超えた二つの魂が共鳴し、特別なコラボレーションが実現した。だ