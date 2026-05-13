三条市で12日、宮城県に住むアルバイトの男（24）が詐欺の疑いで逮捕されました。男は去年8月、三条市内の商業施設で、店内に陳列されていた3万8390円の釣り竿に取り付けられていた値札を何らかの方法で破棄し、他の商品に張り付けられていた3630円の値札シールを張り替えて精算し、3万8390円の釣り竿1本をだましとった疑いがもたれています。去年9月中旬、店が在庫整理をしていたところ数があわず警察に通報したということ