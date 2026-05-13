news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「繁華街で切りつけか14歳中学生逮捕因縁つけ“トラブル”」についてお伝えします。◇愛知県名古屋市の繁華街・栄。今月6日に発生した18歳の男性が刃物で切りつけられた殺人未遂事件で、警察はフィリピン国籍の14歳の男子中学生を逮捕しました。警察によりますと、男子中学生は今月6日、仲間と共謀し、名古屋市栄の駐車場で、18歳の男性の頬や鼻をナイフのようなもので切り