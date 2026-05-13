冷たいバトルがキタッ〜!?文芸評論家の三宅香帆氏が5月8日、Xで「こっちを舐めてんなと思う行為をした人のこと、表立って反応はしないけど、一生名前は忘れねえぞと心の中に誓っている2026ジャパン」「自戒もあるけどリスペクトがないのは一番よくない、人間」と突然、怒りをぶちまけた。一体、何があったのか。芸能記者が話す。【写真】ものまね芸人の山本高広さん“結石”で命を落としかけた体験を語る「前日にみちょぱ、平