マインツ戦で指揮を執るウニオン・ベルリンのエタ監督＝マインツ（ゲッティ＝共同）【マインツ（ドイツ）共同】サッカーのドイツ1部リーグで史上初の女性監督となったウニオン・ベルリンのエタ監督が10日、就任4試合目で歴史的初勝利をつかんだ。敵地でマインツに3―1で勝利。ポニーテール姿の先駆者は、試合終了の笛が鳴ると両手を握り「選手たちが最後まで諦めずに戦ってくれた」とイレブンをねぎらった。前節の結果で1部リ