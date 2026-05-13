ソフトバンクの山本祐大捕手（27）が13日、みずほペイペイドームの試合前練習に合流し、円陣であいさつを行った。その後、スピーチをしたのが、24年シーズンまで同じDeNAでプレーしていたムードメーカーの上茶谷大河投手（29）。「山本選手は人見知りですが、凄く野球に対しては情熱がある選手です。それゆえに私も何度も衝突しました。何度もケンカをしました。しかし、しかしですよ。野球に対する思いは人一倍、いや2倍、