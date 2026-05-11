台湾テック媒体のDigitimesが報じたところによると、自作PC市場の冷え込みはマザーボードの販売台数が大幅に低下したことに現れているようだ。主要メーカーすべてで年間出荷目標を下方修正する事態となり、「全体的に崩壊している状態」とまで述べられている（外部リンク）。自作PC市場の冷え込みが深刻化。マザーボードの販売台数は約30%も低下する見込みに圧倒的なAI需要によって半導体メーカーはデータセンター向けの需要を満た