「ルパン三世」ミュージックの生みの親で、映画「犬神家の一族」の音楽などで知られる作曲家でジャズピアニストの大野雄二（おおの・ゆうじ）さんが４日午前６時８分、老衰のた都内の自宅で死去した。８４歳だった。１３日、公式サイトで発表された。アニメ「ルパン三世」の公式Ｘはこの日、大野さんを追悼。「アニメ『ルパン三世ＰＡＲＴ２』（１９７７年）より、『ルパン三世のテーマ』をはじめとする楽曲を多く手がけられ