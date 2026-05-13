オンラインで説明日本バスケットボール協会は13日、元職員による不適切な経費申請および金銭管理事案の発覚に関し、オンラインで説明した。冒頭、島田慎二会長は「こうした事案の発生を許してしまったこと、重大かつ厳粛に受け止めている。ファン関係者のみなさまに多大なるご迷惑をおかけしたことお詫び申し上げます」と謝罪した。さらに島田会長、渡邊信治事務総長は報酬を自主返納。同会長は月額10％×3か月、同事務総長