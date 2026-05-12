悲惨な交通事故のニュースが後を絶たない。今年3月には、新名神高速道路で大型トラックが追突した事故によって6名が、富山県では赤信号を無視して時速140キロで交差点に進入した車両と衝突した事故で親子2名が命を失った。【画像】被告人は医師から運転を禁止され、家族からも止められていたこうして報道されたもの以外にも、命が失われる痛ましい交通事故は数多く発生している。そしてもちろん、遺族の悲しみというのは決して