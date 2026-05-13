お笑いコンビ・おかずクラブ・ゆいPが、自身のX（ゲーム専用）を更新し、人気ゲーム『トモダチコレクション わくわく生活』で作成した“そっくり芸能人”たちをスクショで紹介した。【画像】顔そっくり！『トモコレ』で制作したおかずクラブ・森三中『トモダチコレクション』は、2009年6月18日に任天堂より発売されたニンテンドーDS用ゲームが第1作目。似顔絵キャラクターのMiiを作成し、プレイヤー自身のMiiや友人・知人など