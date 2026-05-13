男性の約1200万人が発症や疑いのある疾患、AGA＝男性型脱毛症。しかも、発症すると、何もしなければ どんどん進行していきます。では、AGAになる男性とならない男性の違いはどこにあるのか。実は、そこには遺伝が大きく関わっています。薄毛の遺伝と言うと、父親からの遺伝と考えてしまう人が多いかもしれません。しかし、実はAGAは母方の祖父からの影響がとても大きいのです。今回、松澤宗範医師（アウラニクリニック統括院長）の