【建設業】1762 高松コンストラクショングループ 2026年3月期本決算 Point：手持ち工事の進捗と次期受注目標の整合性を確認1780 ヤマウラ 2026年3月期本決算 Point：地場強みを活かした受注残高と収益性の推移に注目1793 大本組 2026年3月期本決算 Point：土木・建築両部門の採算改善状況と配当方針をチェック1799 第一建設工業 2026年3月期本決算 Point：鉄道関連工事の安定推移と資材高騰の影響を精査1802 大林組