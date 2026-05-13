俳優の遠藤憲一が、5月11日夜遅くに、自身のXに冷やし中華を手にするショットを投稿したのだが、フォロワーからはお笑いタレントの「柴田理恵さんに見えた」という指摘が相次いでいる。《こいつの季節がやってまいりました。おやすみ！》と投稿した遠藤は、きゅうりの細切り、錦糸卵、ちくわ、ハム、トマトが乗った美味しそうな冷やし中華を手にするショットを添えた。写真は、冷やし中華にピントを合わせているため、遠藤の姿