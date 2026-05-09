メガハウスは、『新世紀GPXサイバーフォーミュラ』より「サイバーフォーミュラコレクション-Heritage Edition- 新世紀GPXサイバーフォーミュラ 〜誇りが導く三機の邂逅〜セット」(13,035円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年11月発送予定。2026年11月発送予定「サイバーフォーミュラコレクション-Heritage Edition- 新世紀GPXサイバーフォーミュラ 〜