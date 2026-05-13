米俳優メル・ギブソン（70）が、イタリア・ローマで26歳年下のイタリア人女優でモデルのアントネッラ・サルヴッチ（44）とキスをする姿がキャッチされ、新ロマンスが浮上した。米ニューヨーク・ポスト紙が入手した写真では、白いボタンダウンシャツにジーンズ、野球帽というカジュアルな装いのギブソンが、人目もはばからず互いの腰に手をまわしてキスをする様子が捉えられている。体にぴったりフィットした茶色いレザージャンプス