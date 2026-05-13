岡山県は今月（5日）県内在住の女子高校生1人がベロ毒素産生性出血性大腸菌O157に感染したときょう（13日）発表しました。 岡山県によりますと、女子高校生は今月5日から腹痛の症状があり、その後、血便、嘔吐の症状を訴え、7日に医療機関を受診したところ、O157による感染症と判明したものです。 女子高校生の症状は回復していて、県では接触者の有無なども含めて調査を行っています。 岡山県内では今年に入って腸管出血性大腸