【イスタンブール共同】エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡を事実上封鎖するイラン革命防衛隊の高官は12日、海峡周辺での作戦上の境界を大幅に拡大し、船舶航行の管理を一層強化すると表明した。国営英語放送局プレスTVが報じた。