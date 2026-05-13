アイドルユニット「仮面女子」のメンバーで、車いすユーザー・猪狩ともか（34）が12日までに公式X（旧ツイッター）を更新。車いすユーザーへの偏見に反論をした。一部ユーザーが「座って楽してる」などと心ないコメントを投稿すると、猪狩は「座ってる＝楽してると思う方たまにいらっしゃるんですよね。一日中座りっぱなしで生活してみてはどうですか？」と投げかける。「脚は浮腫むし、腰は痛いです。脚の代わりに腕をたく