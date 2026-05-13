シーズン中の正捕手放出に、驚かなかったプロ野球ファンはいないだろう。【もっと読む】巨人・戸郷翔征トレード獲得に他球団が虎視眈々12日、DeNAの山本祐大（27）と、ソフトバンクの尾形崇斗（26）・井上朋也（23）の交換トレードが両球団から発表された。山本は2017年ドラフト9位でBCリーグ滋賀から入団。23年に71試合に出場し、打率.277、3本塁打、16打点。エースの東と組んで、最優秀バッテリー賞を受賞した。24年はベス