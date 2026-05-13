5月6日（水）の大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）は、日刊スポーツの「カルビー５月下旬から順次ポテチ包装白黒にナフサ不足影響顕在化、高市政権の認識とずれ」という記事と、朝日新聞の「パスタを束ねるテープ、無地に変更インクの調達不安定で日清製粉」という記事を取り上げ、大竹まことらがコメントした。 カルビーは12日、スナック菓子「ポテトチップス」や「かっぱえびせん」