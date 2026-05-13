お笑い芸人のケンドーコバヤシ（53）が12日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」（火曜深夜0・59）に出演。男っぷりで完敗を痛感した出来事を語った。場所は品川駅のロータリー。急な雨と在来線の運転見合わせでタクシー乗り場に長蛇の列ができ、30分ほど並んだケンコバがふと後ろを振り返ると、さらに列は伸びていたという。その後、ケンコバの5、6組前の若い女性が乗車する番に。「赤ちゃん抱っこしてベビーカーに荷物山ほ