韓国スポーツメディア「Xports News」（ウェブ版）は2026年5月12日、サッカー日本代表MF三笘薫（28）が左足ハムストリングを負傷したことについて、「日本代表は致命的な戦力低下を免れない」と指摘した。「W杯を１か月後に控え、日本代表は大きな打撃に見舞われた」イングランド・プレミアリーグのブライトンに所属する三笘は、９日のウォルバーハンプトン戦に先発出場し、後半、左足のハムストリングを負傷して途中交代した。ス