オンラインでの審理に出席するミッチェル・ガフ被告/KING（CNN）スーザン・ロゴセッティ氏と2人の同僚は、米ワシントン州エベレットにある黄色い家の外に立った。Tシャツを着て、とあるガム会社の宣伝チラシを手にしながら。ミッチェル・ガフ被告は当時、パジャマのズボンのままでドアを開け、3人を家の中に招き入れると、ガムの試食に同意した。さまざまな種類のガムを熱心に味わっていたと、ロゴセッティ氏はその様子を振り返っ