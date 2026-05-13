元世界3階級制覇王者ボクシングの元世界3階級制覇王者、ワシル・ロマチェンコ（ウクライナ）が、リングに戻ってくる。2025年6月に一度は現役引退を表明したが、最も権威ある米ボクシング専門誌「ザ・リング」のマイク・コッピンガー記者が日本時間13日、現役復帰情報を伝えている。コッピンガー記者は自身のXに、「ワシル・ロマチェンコが引退を撤回し、今年の秋の復帰を目指していると、関係者が『ザ・リング誌』に伝えた」と